I facchini di santa Rosa nell' albo d' oro di Viterbo | Esempio di eccezionale valore e coraggio
La prima commissione consiliare ha approvato all’unanimità l’inserimento del Sodalizio dei facchini di santa Rosa nell’albo d’oro della città. La decisione segue una richiesta formale presentata dall’associazione, che si occupa dell’organizzazione della tradizionale manifestazione religiosa. La delibera sarà ora sottoposta all’approvazione definitiva del consiglio comunale.
La prima commissione consiliare ha dato il via libera all'unanimità per l'inserimento del Sodalizio dei facchini di santa Rosa nell'albo d’oro cittadino. Una decisione dal forte valore simbolico, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari con l'opera di raccordo del presidente del consiglio Marco Ciorba, che nasce dalla volontà di celebrare l'atto di straordinario coraggio compiuto in una delle notti più cariche di tensione della storia recente viterbese. Tutto ruota attorno agli eventi dello scorso 3 settembre. Mentre la città era immersa nell'attesa per il trasporto di Dies Natalis, nell'ombra si consumava una crisi di sicurezza senza precedenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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