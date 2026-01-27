Fabrizio Corona accusa Maria De Filippi per l'uscita di Belen Rodriguez da Mediaset | Così Belen ha perso il lavoro

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti. La vicenda evidenzia le dinamiche del mondo dello spettacolo e il ruolo delle figure di potere nelle scelte di carriera.

Nella parte a pagamento di Falsissimo c'è un duro attacco di Fabrizio Corona a Maria De Filippi: "Decide lei chi fa carriera e chi no". Dopo aver promesso una puntata a lei dedicata, rivela il motivo dell'estromissione di Belen Rodriguez da Mediaset.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Belen Rodriguez fuori da Mediaset, Fabrizio Corona: “Cosa è successo con Maria De Filippi”

Belen Rodriguez ha recentemente deciso di ridurre i suoi impegni televisivi, motivata dal desiderio di prendersi una pausa durante un periodo difficile.

