La benzina è già scesa ora tocca alle bollette

La benzina ha già registrato un calo, e ora si guarda alle bollette che potrebbero seguire la stessa strada. Il governo ha annunciato un intervento, con l’accordo tra Roma e Bruxelles, che mira a ridurre le spese energetiche per le famiglie. Questa misura si inserisce in un quadro di interventi mirati a contenere l’aumento dei costi legati all'energia.

La benzina è già scesa. E le bollette potrebbero farlo presto. Il doppio colpo messo a segno dal governo tra Roma e Bruxelles porterà un po’ di sollievo ai consumatori soffocati dai rincari bellici dell’energia. Sarà pure un decreto pre elettorale, come continua a sbraitare l’opposizione dopo averlo invocato per una settimana, ma grazie all’intervento sulle accise chi è andato ieri a fare il pieno ha trovato una gradita sorpresa. Secondo le rilevazione effettuate alle 15.00 di ieri dall'Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, l'87,7% degli impianti lungo la rete stradale e autostradale ha adeguato al ribasso i propri prezzi (rispetto a quasi il 60% rilevato nella mattinata). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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