Alfonso Signorini rompe il silenzio su Fabrizio Corona | Ora parlo io

Alfonso Signorini rompe il silenzio e si confronta con Fabrizio Corona. Dopo settimane di silenzio, il conduttore ha deciso di parlare pubblicamente, senza più nascondersi. La sua voce si fa sentire ora, mentre si prepara a chiarire alcuni aspetti che fino a poco fa erano rimasti nel limbo.

Alfonso Signorini ha scelto di parlare, per la prima volta in modo diretto, dopo settimane di silenzio e di assenza dalla scena pubblica. L’ex conduttore del Grande Fratello Vip, travolto dalle accuse lanciate da Fabrizio Corona, ha raccontato al Corriere della Sera come sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera. Da quando l’ex re dei paparazzi ha evocato un presunto “sistema Signorini”, sostenendo che il giornalista avrebbe abusato del proprio ruolo per ottenere prestazioni intime da aspiranti concorrenti del reality, il direttore editoriale di Chi si è autosospeso da Mediaset e ha scelto di non rilasciare interviste.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

