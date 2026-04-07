Fabregas | muro difensivo record ma gioco sotto tono e stanchezza

Nella partita contro l’Udinese, il centrocampista ha commentato il risultato di 0-0, evidenziando come la squadra abbia mantenuto un record difensivo importante. Tuttavia, ha anche notato che il gioco complessivo non è stato al massimo delle prestazioni e che la stanchezza potrebbe aver influito sulla qualità delle azioni offensive. La prestazione difensiva resta un punto forte, mentre le difficoltà in fase di manovra sono state evidenti.

Fabregas analizza lo 0-0 contro l’Udinese, sottolineando le difficoltà della squadra e l’importanza della difesa. Il tecnico valuta positivamente l’impatto di Alvaro Morata e gestisce il rientro dei giocatori dalle nazionali. La partita tra Udinese e la squadra di Fabregas si è risolta con un pareggio per assenza di reti. L’allenatore ha descritto l’incontro come un confronto fortemente tattico, dove entrambe le formazioni hanno mantenuto una posizione d’attesa senza sbilanciarsi. Il tecnico non ha mostrato soddisfazione per la prestazione collettiva. Ha evidenziato una mancanza di pulizia nella gestione del possesso palla e ha definito sotto tono l’atteggiamento di diversi elementi del gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fabregas: muro difensivo record, ma gioco sotto tono e stanchezza Pronostico Palmeiras-Vitoria: abbattuto il muro difensivoPalmeiras-Vitoria è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Leggi anche: Roma, riecco Hermoso: c’è un muro difensivo da riergere! La missione di Gasperini