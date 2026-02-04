Giovedì sera alle 1:30 si gioca Palmeiras-Vitoria, una sfida della seconda giornata del Brasileirao. La partita si presenta come un’occasione per vedere se il Palmeiras riesce a superare il muro difensivo del Vitoria, che finora ha dimostrato solidità in difesa. I tifosi sono curiosi di scoprire se la squadra di casa riuscirà a rompere la resistenza degli avversari e a portare a casa i primi punti stagionali. La partita sarà trasmessa in diretta, e le probabili formazioni sono già pronte per questa sfida che promet

Palmeiras-Vitoria è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Il Palmeiras, iniziando subito la discussione, è una delle squadre favorite per la vittoria finale di questo campionato. Non è un compito agevole, lo sappiamo, ancora pesano le sconfitte arrivate nel finale della scorsa annata e anche questa è iniziata con un pareggio, ma contro il Vitoria in casa, i biancoverdi, hanno la reale possibilità di prendersi un’affermazione importante. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Palmeiras-Vitoria: abbattuto il muro difensivo

