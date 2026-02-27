Sanremo splendida Bianca Balti all’Ariston | Sono qui per godermela anche per chi ha sofferto – Il video

A Sanremo, Bianca Balti è tornata sul palco dell’Ariston come co-conduttrice della serata delle cover. La modella ha commentato l’emozione di essere di nuovo in scena, dicendo che sembra passato solo un anno dall’ultima volta. Durante l’evento, ha dichiarato di essere lì per divertirsi e per condividere il momento anche con chi ha sofferto.

«Che emozione, sembra passato solo un giorno dall'anno scorso». Così Bianca Balti, tornata sul palco dell'Ariston come co-conduttrice della serata delle cover, racconta il suo ritorno, che quest'anno ha un significato molto diverso. «Lo testimoniano anche i capelli, no?», scherza, ricordando che nel 2025 aveva calcato lo stesso palco subito dopo aver terminato la chemioterapia per un tumore ovarico al terzo stadio, diagnosticato nel settembre 2024. «Sono felicissima di essere qui con te», aggiunge rivolgendosi a Laura Pausini. «Quest'anno mi rendo conto di rappresentare qualcosa di più. La malattia è un'esperienza che tanti affrontano, e questo palco mi ha dato l'opportunità di trasmettere un messaggio.