A 42 anni, una donna ha attraversato momenti diversi, tra rave e sfilate di moda, una diagnosi di tumore e la partecipazione a Sanremo. Ha parlato pubblicamente di chi le è stato vicino e di come ha affrontato le sfide più dure. Le sue esperienze comprendono anche momenti di rinascita e di difficoltà, che ha condiviso in diverse interviste recenti.

Lodi, 27 febbraio 2026 – Quante vite può aver già vissuto una donna di 42 anni? Una sola, se tutto fila liscio, regolare, senza scossoni, né cadute né acuti. Mille, se si chiama Bianca Balti. A quasi 42 anni (li compirà il 19 marzo), la top model lodigiana è in una nuova versione di sé, più consapevole, e l’ha presentata oggi durante la conferenza stampa da Sanremo dove stasera sarà ospite al Festival. “L'ultimo anno è stato l'anno più duro della mia vita”, ha detto commossa, con la solita luce sul volto che riesce a illuminarla sempre, nonostante le batoste. "Dopo la fine della chemioterapia ho dovuto elaborare il lutto, il lutto di quella donna che ero e che non ci sarà mai più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cadute e rinascite di Bianca Balti, dai rave alle sfilate, il tumore e Sanremo: “Ecco chi mi ha aiutata”

