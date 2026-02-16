F1 altra Polemica | la Ferrari è più forte sulle partenze il motivo

La Ferrari ha dimostrato di partire più veloce rispetto alle altre scuderie, e questa differenza sta alimentando nuove discussioni tra gli addetti ai lavori. Durante i test in Bahrein, alcuni osservatori hanno notato come le vetture del Cavallino riescano a scattare meglio alla partenza, grazie a un assetto che sembra favorire le prime fasi di accelerazione. Questa capacità potrebbe influenzare gli esiti delle prossime gare, mentre gli esperti cercano di capire cosa renda le Ferrari più reattive al semaforo.

Cresce l'attesa per la nuova F1. Il Circus è ancora impegnato nei test in Bahrein ma, viste le differenze tra le vetture, continuano a montare nuove polemiche. Dopo quella sul sul rapporto di compressione, che dovrebbe vedere i motorizzati Mercedes favoriti, è la volta di Ferrari. Nel paddock, a meno di un mese dal via del mondiale, cambia l'oggetto di polemica. Strategia Mercedes per distogliere l'attenzione? Chi lo sa, ma oggi il nuovo tema è quello delle partenze. Con le power unit 2026, lo scatto da fermo sarà un esercizio di precisione ingegneristica prima ancora che di riflessi. La procedura richiede di mantenere il turbo in piena efficienza per circa dieci secondi prima dello spegnimento dei semafori, così da ridurre il turbo-lag al minimo.