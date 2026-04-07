Export a singhiozzo dalla Corea del Sud costi in crescita

L’export dalla Corea del Sud sta rallentando a causa di problemi logistici e aumenti nei costi. La crisi in Medio Oriente ha influito sui trasporti, provocando ritardi nelle consegne e riducendo le spedizioni dei principali gruppi automobilistici del paese. Tra le aziende coinvolte ci sono grandi produttori di veicoli, che stanno affrontando difficoltà nel mantenere le proprie attività di esportazione in un contesto di crescente complessità.

Dall’assenza di carburante ai concessionari senza auto nuove disponibili. Come prevedibile in scenari di questo tipo, la crisi in Medio Oriente sta innescando un effetto domino che coinvolge inevitabilmente la filiera automobilistica europea. Se nel Vecchio Continente la preoccupazione principale resta legata all’approvvigionamento di carburanti, sull’altro versante del globo aumentano le segnalazioni da parte delle multinazionali asiatiche relative al blocco di esportazioni automobilistiche, destinate sia al Vecchio Continente sia al Nord Africa. L'ultimo caso riguarda il Gruppo Hyundai con Kia Motor, terzo al mondo per volumi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Export a singhiozzo dalla Corea del Sud, costi in crescita Leggi anche: Gelato italiano: vola l’export in Asia, +72% nel 1° semestre 2025 Tonitto 1939 punta a consolidare la presenza in Corea del Sud e a nuovi mercati come Cina, Malesia e Giappone Hyunmoo-5: Il nuovo misterioso missile balistico dalla Corea del SudUn nuovo e potente e misterioso missile balistico a corto raggio è entrato silenziosamente nell’arsenale della Corea del Sud, attirando l’attenzione... Tutti pazzi per i chip. Così i semiconduttori fanno volare l’export della Corea del SudLa fame mondiale per i chip tirano la volata alle esportazioni della Corea del Sud. I dati relativi a marzo hanno superato ogni previsione, registrando il ritmo di crescita più rapido degli ultimi 38 ... startupitalia.eu Corea del Sud, il boom dei chip spinge l’export ai massimi da 40 anni(Teleborsa) - Le esportazioni della Corea del Sud hanno superato ogni previsione a marzo, registrando il ritmo di crescita più rapido degli ultimi 38 anni grazie al boom dei semiconduttori alimentato ... finanza.repubblica.it