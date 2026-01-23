Hyunmoo-5 | Il nuovo misterioso missile balistico dalla Corea del Sud

Il Hyunmoo-5 è un missile balistico a corto raggio sviluppato dalla Corea del Sud, caratterizzato da tecnologia avanzata e capacità di precisione. Entrato di recente nell’arsenale militare del paese, rappresenta un elemento importante nel potenziamento delle difese nazionali. La sua natura e funzionalità rimangono in parte riservate, suscitando interesse tra gli esperti di strategia e sicurezza internazionale.

Un nuovo e potente e misterioso missile balistico a corto raggio è entrato silenziosamente nell'arsenale della Corea del Sud, attirando l'attenzione degli analisti militari internazionali. Si tratta dell' Hyunmoo-5, un sistema d'arma ancora avvolto dal riserbo, ma che – per dimensioni e potenza della testata – si colloca già in una categoria a sé. Secondo quanto riportato da The War Zone, il missile è ora operativamente schierato, nonostante non siano mai stati resi pubblici lanci di prova ufficiali. L'Hyunmoo-5 rappresenta il missile balistico più grande mai sviluppato da Seul. La sua caratteristica più impressionante è la testata convenzionale, che supererebbe le 7,9 tonnellate di peso: un valore senza precedenti per un'arma non nucleare di questo tipo.

