Roma | comitato ex Mercati generali ruspa in azione rimossi alberi Comune chiarisca

A Roma, nell’area degli ex Mercati Generali, si sono verificati interventi di bonifica con l’uso di una ruspa, che ha rimosso diversi alberi. Il comitato locale chiede chiarimenti al Comune sulle motivazioni di tali operazioni, mentre l’area è oggetto di un progetto di riqualificazione. La situazione solleva interrogativi sulla gestione del territorio e sulla trasparenza delle decisioni adottate.

Nell’area degli ex Mercati generali, attualmente soggetta a un ampio piano di riqualificazione, “questa mattina è entrata in azione una ruspa” che “ha sradicato numerosi alberi”. È quanto si legge in una nota pubblicata sui social network dal comitato degli ex Mercati generali, il quale contesta fermamente il progetto di riqualificazione promosso dal Comune di Roma. “Questa mattina, sotto una nuova torre dotata di telecamere e fari, nell’area degli ex mercati è entrata in azione una ruspa che ha già sradicato numerosi alberi e ha danneggiato il canneto – si legge nella nota -. Si tratta di un fatto gravissimo, soprattutto considerando l’assenza di un progetto privato approvato, di una nuova verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, e della mancanza di pubblicazione degli atti e della convenzione integrativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

