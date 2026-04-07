Ex mattatoio di Chieti ok della giunta al progetto di un museo dell’automobile

La giunta comunale di Chieti ha approvato un progetto che prevede la trasformazione dell’ex mattatoio nel Foro Boario in un museo dedicato alla storia dell’automobilismo abruzzese. Questa decisione rappresenta un primo passo verso la riqualificazione di un’area storica della città, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale legato al settore automobilistico. La proposta prevede interventi di ristrutturazione e allestimento per ospitare esposizioni e attività culturali.

Avviate interlocuzioni per valorizzare l’area del Foro Boario: possibile polo culturale dedicato alla storia motoristica abruzzese La giunta comunale di Chieti ha dato il via libera a un primo passo per la valorizzazione dell’ex mattatoio nell’area del Foro Boario, con l’obiettivo di realizzare un museo storico dell’automobilismo abruzzese. Con la delibera approvata il 31 marzo, l’amministrazione ha espresso indirizzo favorevole all’avvio di una fase preliminare di approfondimento e interlocuzione istituzionale per verificare la fattibilità del progetto. L’area individuata è quella dell’ex mattatoio, un complesso comunale attualmente inutilizzato e considerato idoneo a un intervento di riqualificazione con finalità culturali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it La chiusura del 120° anniversario dell'Aci al Museo dell'automobile di TorinoAutorità, rappresentanti delle Istituzioni, personalità della politica, esponenti di spicco del mondo automotive si sono dati appuntamento, oggi, al... Leggi anche: Un pomeriggio al museo: la fisica e l'automobile a Padova