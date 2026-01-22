La chiusura del 120° anniversario dell' Aci al Museo dell' automobile di Torino

Il Museo dell'Automobile di Torino ha ospitato oggi la cerimonia di chiusura del 120° anniversario dell'Automobile Club d'Italia. Autorità, rappresentanti istituzionali e figure del settore automotive hanno partecipato a un evento che celebra oltre un secolo di storia e sviluppo della motorizzazione nel nostro paese, dalla nascita delle prime automobili fino alle attuali flotte di milioni di veicoli in circolazione.

Autorità, rappresentanti delle Istituzioni, personalità della politica, esponenti di spicco del mondo automotive si sono dati appuntamento, oggi, al MAUTO — il Museo dell'Automobile di Torino — per festeggiare i primi centoventi anni dell'Automobile Club d'Italia, l'Associazione-Ente PubblicoFederazione Sportiva che, sin dagli inizi del "secolo breve", ha promosso e accompagnato lo straordinario sviluppo della motorizzazione nel nostro Paese: da quando (1905) circolavano poco più di duemila automobili a oggi, con oltre 41 milioni di auto in circolazione e più di 55,5 milioni di veicoli complessivamente presenti sulle nostre strade.

