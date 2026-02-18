Un pomeriggio al museo | la fisica e l' automobile a Padova

Domenica 1 marzo 2026, l’Università di Padova ha aperto due musei dedicati a due innovatori importanti, perché entrambi hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere. Uno di questi, il primo, ha inventato una tecnologia che ha cambiato il settore automobilistico, portando nuove idee e soluzioni alla mobilità moderna. La scoperta, avvenuta quasi un secolo fa, ha avuto un impatto diretto sulle auto di oggi, che sono più sicure e più efficienti. La città celebra così due pionieri, ricordando quanto le loro invenzioni abbiano segnato la storia recente.

Domenica 1 Marzo 2026. Non tutti sanno che fra i tanti primati della nostra città, abbiamo l’onore di annoverare 2 precursori legati a strabilianti invenzioni dell’età contemporanea, ai quali l’Università di Padova, riconoscente, ha dedicato due musei a poche centinaia di metri di distanza. Ebbene sì, scopriremo una Padova capace di essere pioniera nel settore automobilistico e grande centro di studio della fisica a livello mondiale. Visiteremo dapprima il museo dedicato alla figura di Enrico Bernardi, storico pioniere dell’auto, e alle sue importanti invenzioni e ricerche che culminarono poi nel suo approdo nella mitica FIAT della famiglia Agnelli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it La chiusura del 120° anniversario dell'Aci al Museo dell'automobile di TorinoIl Museo dell'Automobile di Torino ha ospitato oggi la cerimonia di chiusura del 120° anniversario dell'Automobile Club d'Italia. Un pomeriggio tra i modellini esposti al museo ferroviarioIl gruppo ‘Amici del treno’ organizza una visita al museo ferroviario FS di via Colombo, sabato 3 gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Martedì grasso in maschera al Castello del Buonconsiglio; Un carnevale da miti al Museo Archeologico; Da Parigi a Torino: per la prima volta esposti al Museo Egizio il Pyramidion di Kha e il Libro dei Morti di Merit; Al Museo di Scienze e Archeologia di Rovereto una giornata dedicata al risparmio energetico. Un incontro dedicato alla memoria dell’Italica Ars: il Museo della paglia di Signa ha accolto il maestro Antonio ManziSIGNA - Grande partecipazione sabato pomeriggio al Museo civico della Paglia per l'incontro con il maestro Antonio Manzi nell'ambito dell'esposizione La ... piananotizie.it Al museo della marineriaStasera il rione Darsena darà fuoco alle polveri, ma nel pomeriggio ci sarà un interessante aperitivo. Al Museo della ... msn.com Due recuperi per il Bari in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Padova. In occasione dell’allenamento del martedì hanno ripreso a lavorare regolarmente con i compagni Giacomo De Pieri, out nelle ultime due partite, e Dimitrios Nikolaou, assente da facebook