I lavoratori metalmeccanici di Taranto, rappresentati dalla Fim Cisl, hanno manifestato chiedendo l’erogazione immediata dei bonus welfare che risultano ancora negati dall’ex Ilva. Nel frattempo, il Governo sta accelerando le procedure per definire la cessione dell’azienda entro il mese di aprile. La situazione si muove tra tensioni sul fronte dei diritti dei lavoratori e le decisioni sulla futura gestione dello stabilimento.

I lavoratori metalmeccanici di Taranto, attraverso la Fim Cisl, chiedono l’erogazione immediata dei buoni welfare negati dall’ex Ilva, mentre il Governo accelera per definire la cessione dell’azienda entro aprile. Il coordinatore di fabbrica Vincenzo La Neve ha inoltrato un documento ufficiale ai vertici aziendali e all’ufficio relazioni industriali. In tale comunicazione emerge l’indignazione per un diritto previsto dal contratto nazionale che a oggi non viene riconosciuto agli addetti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Questa tensione sindacale si innesta su un clima già pesante, segnato da un recente episodio di pericolo in cui un carroponte si è ribaltato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex Ilva: tra rivolta per i bonus e corsa alla vendita entro aprile

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