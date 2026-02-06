Le trattative per la vendita dell’ex Ilva si muovono più velocemente. Entro metà aprile, i consulenti di Michael Flacks e i commissari delle due aziende stanno ultimando la proposta definitiva. La decisione sembra più vicina, mentre le parti si confrontano per trovare un accordo che possa portare alla cessione dell’acciaieria.

Il team dei consulenti di Michael Flacks e i commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d’Italia stanno lavorando sulla proposta finale che costituirà la base del contratto di vendita dell’azienda. Il lavoro procede bene, secondo quanto si apprende. Per Flacks, i consulenti legali sono italiani, mentre quelli che si occupano delle questioni industriali sono stranieri. La conclusione dei lavori è attesa a breve, prevista per metà mese, e sarà presentata ai sindacati per l'avvio della discussione. Obiettivo del Governo e dell’investitore è di chiudere la cessione dell’ex Ilva entro aprile. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, si accelera sul contratto. Ed entro metà aprile la vendita

Il ministro ha annunciato l’intenzione di concludere entro aprile una trattativa esclusiva con Flacks, il gruppo americano che gestisce l’Ilva.

