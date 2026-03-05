Ex Ilva il ministro Urso detta la linea | Vendita entro tre settimane

Il ministro Urso ha annunciato che entro tre settimane i commissari devono completare la trattativa di vendita dell’ex Ilva. Ha specificato che nel frattempo viene richiesto un piano di ripristino produttivo e di sicurezza per l’impianto. La stessa scadenza si applica alla conclusione delle trattative per la vendita, che devono essere concluse entro questo termine.

«Un piano di ripristino produttivo e di messa in sicurezza» dell’ex Ilva e tre settimane ancora ai commissari perché chiudano la trattativa sulla vendita dell’azienda con il fondo americano Flacks. Nel question time di ieri pomeriggio alla Camera, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, anticipa la linea del Governo sulla fabbrica in vista del vertice di questa mattina a Palazzo Chigi con i sindacati. Si cerca di proseguire, quindi, anche se la situazione è molto complessa tra l’incidente mortale di lunedì - il secondo in meno di due mesi -, la sentenza del Tribunale di Milano, con la stretta sull’Autorizzazione integrata ambientale, e la scadenza del prossimo 24 agosto che potrebbe vedere la fermata dell’area a caldo del siderurgico se nel frattempo l’Aia non sarà stata adeguata così come chiesto dai giudici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

