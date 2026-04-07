Ex Casa dell' ammiraglio | cantiere nel degrado Un privato sarebbe stato già sanzionato

Un sopralluogo della commissione consiliare Ambiente è stato effettuato presso il cantiere della cosiddetta “Casa dell'ammiraglio”, situato all'ingresso del parco costiero di Punta Serrone sulla litoranea nord di Brindisi. Il sito presenta condizioni di abbandono e degrado, con evidenti segnali di trascuratezza. Secondo quanto riferito, un privato avrebbe già ricevuto sanzioni per situazioni simili. La visita si è concentrata sulla valutazione dello stato di avanzamento e delle condizioni dell'area.

Le dichiarazioni del presidente della commissione Ambiente del Comune di Brindisi, Roberto Quarta, a margine di un sopralluogo presso l'immobile, situato all'ingresso di Punta Serrone Il vecchio rudere, rimesso a nuovo, ospiterà una serie di associazioni che si sono riunite in un'Ati (associazione temporanea di impresa) per dar vita a delle attività in ambito marino. Si pensava di poter inaugurare la struttura il prossimo 15 aprile, ma tale data pare utopistica, a giudicare dalle condizioni in versa l'area. All'esterno del fabbricato vi sono infatti materiali edili di risulta, senza alcuna protezione. Sul cantiere non è presente un cartello di avvio e di fine dei lavori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Alberi non potati da anni, strada al buio e asfalto pieno di buche: via Ammiraglio Rizzo nel degradoDa oltre due anni in via Ammiraglio Rizzo non si potano gli alberi, che sono abbandonati a se stessi come ormai l'intera zona. Memoria, metodo e responsabilità dello Stato. L’eredità dell’ammiraglio MartiniLa sesta edizione del Premio “Francesco Cossiga per l’Intelligence”, promossa dalla Socint e conferita alla memoria dell’Ammiraglio Fulvio Martini,...