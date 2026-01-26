Alberi non potati da anni strada al buio e asfalto pieno di buche | via Ammiraglio Rizzo nel degrado

Via Ammiraglio Rizzo si trova in uno stato di abbandono da oltre due anni, con alberi non potati eccessivamente cresciuti, strada al buio e asfalto sconnesso. La mancanza di interventi ha peggiorato le condizioni dell’area, rendendo l’ambiente meno sicuro e più difficile da percorrere. È necessario intervenire per ripristinare la sicurezza e migliorare la qualità della zona, garantendo un contesto più decoroso e vivibile per i residenti.

Da oltre due anni in via Ammiraglio Rizzo non si potano gli alberi, che sono abbandonati a se stessi come ormai l'intera zona. I rami hanno coperto tutto l'asse viario oscurando i lampioni ancora accesi: il risultato è che la luce c'è ma. la strada è al buio. I marciapiedi sono pieni di foglie bagnate e la pista ciclabile diventa impraticabile. La zona assomiglia sempre più a una giungla. Inoltre anche la strada, nel tratto che va da via Juvara a via Don Orione, è piena di buche. Circa un mese fa un anziano è morto investito da uno scooter proprio in quel punto. Abbiamo più volte segnalato i disagi al Comune, ma non abbiamo avuto alcuna risposta.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Pedone morto dopo l'incidente in via Ammiraglio Rizzo, la protesta: "Da tempo strada dissestata e con poca luce"Un incidente mortale in via Ammiraglio Rizzo ha coinvolto Carmelo Barone, investito da un postino in scooter e deceduto dopo alcuni giorni di ospedale.

