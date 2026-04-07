Patrice Evra ha dichiarato di avergli detto che gli avrebbe spezzato le gambe quando Carlos Tevez passò dal Manchester United al Manchester City. La rivelazione è stata fatta in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui momenti o le conseguenze di questa frase. Evra ha spiegato di aver pronunciato quelle parole in occasione di quel trasferimento tra le due squadre rivali.

di Angelo Ciarletta Patrice Evra ha fatto una clamorosa rivelazione sul passaggio di Tevez dallo United al City. Ecco che cosa gli disse dopo il tradimento. Patrice Evra in una profonda intervista a The Athletic ha messo a nudo le proprie fragilità. L’ex difensore della Juventus ha ammesso quanto sia difficile mostrare emozioni in uno sport che impone ritmi feroci: «In campo devi essere un mostro, una macchina. Non c’è spazio per le emozioni».? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il francese ha affrontato temi delicati come la lotta al razzismo, ricordando gli insulti ricevuti dall’attaccante Luis Suárez e paragonandoli a quelli subiti oggi da Vinícius Júnior. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Evra rivela: «Quando Tevez passò dal Manchester United al City gli dissi che gli avrei spezzato le gambe»

Evra racconta: «Ecco cosa dissi a Tevez quando tradì lo United». Poi dice la sua su Messi, CR7 e il razzismoBastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo...

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