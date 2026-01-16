Manchester United–Manchester City derby numero 198 a Old Trafford Carrick al debutto e City in striscia positiva

Il derby di Manchester, alla sua 198ª edizione, si disputerà sabato 17 gennaio 2026 a Old Trafford. Manchester United e Manchester City si affrontano in una sfida importante, con Carrick al debutto e i Citizens in un momento di positiva continuità. L’incontro rappresenta un momento di particolare attenzione per entrambe le squadre, in un contesto di tensione e aspettative crescenti nella Premier League.

Il Manchester derby torna a prendersi la scena della Premier League con la sua 198ª edizione: Manchester United e Manchester City si affrontano a Old Trafford sabato 17 gennaio 2026 alle 12:30 (ora locale), in una sfida che arriva in un momento delicatissimo per i Red Devils e in una fase di grande solidità per la squadra di Pep Guardiola. United, rivoluzione in panchina: Carrick “traghettatore” fino a fine stagione. La notizia dominante in casa Manchester United è il cambio al timone: dopo l’esonero di Ruben Amorim, il club ha affidato la panchina a Michael Carrick come allenatore ad interim fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

