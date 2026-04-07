Evra racconta | Ecco cosa dissi a Tevez quando tradì lo United Poi dice la sua su Messi CR7 e il razzismo

Patrice Evra, ex calciatore che ha indossato le maglie di Manchester United e Juventus, ha recentemente condiviso alcuni ricordi legati alla sua carriera. In un’intervista, ha spiegato cosa disse a un compagno di squadra dopo un episodio di tradimento nei confronti del club inglese, e ha anche espresso le sue opinioni su alcuni giocatori come Messi e CR7. Inoltre, ha commentato i problemi legati al razzismo nel calcio e il suo stato di felicità attuale.

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