Un giovane di 23 anni, evaso dal carcere di Lodi il 1° febbraio, è stato rintracciato e arrestato in Liguria dopo quasi due mesi di latitanza. La fuga ha coinvolto un periodo di circa 60 giorni, durante i quali l’uomo è rimasto nascosto prima di essere individuato dalle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore, con le autorità che hanno confermato il ritrovamento e la cattura.

Lodi, 7 aprile 2026 – Si è conclusa dopo circa due mesi di latitanza, la fuga di L.G., 23enne originario di Sant’Angelo Lodigiano, evaso dal carcere di Lodi lo scorso 1° febbraio. Il giovane era riuscito ad allontanarsi dall’istituto penitenziario scavalcando il muro di cinta alto circa cinque metri, dopo aver preso la rincorsa e sfruttato uno spigolo della struttura. L’arresto è avvenuto nella notte del sabato Santo, in provincia della Spezia, nei pressi di Varese Ligure, poco dopo l’ esplosione di uno sportello bancoma t della Bper. I carabinieri, intervenuti immediatamente a seguito della doppia deflagrazione, che aveva scosso il piccolo centro dell’Appennino, hanno notato il giovane aggirarsi a piedi nelle vicinanze della banca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Evase dal carcere di Lodi: 23enne arrestato in Liguria dopo due mesi di latitanza

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Evaso dal carcere di Lodi: secondo giorno di ricerche. Il 23enne ha precedenti per lesioni personali, rapina e furtoLodi, 2 febbraio 2026 – È partito il secondo giorno di ricerche ed è pronto l'identikit dell’uomo evaso ieri 1 febbraio dal carcere di Lodi.

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Evase dal carcere di Lodi: 23enne arrestato in Liguria dopo due mesi di latitanzaDalla fuga di febbraio alla cattura nel giorno del Sabato Santo. Il giovane, con numerosi precedenti penali, è stato identificato in provincia della Spezia. Il sindacato della Polizia penitenziaria: ... ilgiorno.it

Assalto al bancomat, un fermo. Il componente della banda era evaso dal carcere di LodiÈ sospettato di far parte del commando che ha attaccato l’altra mattina la filiale di Varese. L’esplosione ha incendiato le banconote e il colpo ha fruttato soltanto poche migliaia di euro. . lanazione.it

Gli eredi di Craxi perdono in Cassazione: "Ora restituiscano 10 miliardi di lire per le tasse evase" - facebook.com facebook

La Spezia, Matera ed Enna guidano la classifica delle province che a febbraio hanno registrato i maggiori incrementi percentuali di #praticheonline evase dai #SUAP delle #cameredicommercio. impresainungiorno.gov.it #semplificazione #PAdigitale #impres x.com