Ricerche in corso per l’evaso dal carcere di Lodi | forse ci sono complici per la fuga del 23enne

Un giovane di 23 anni è scappato domenica pomeriggio dal carcere di Lodi. La polizia sta cercando di capire se ci siano complici dietro la fuga. Il ragazzo, italiano e residente a Sant’Angelo Lodigiano, stava scontando una pena per reati contro il patrimonio, decisa dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e interrogando i detenuti, mentre le ricerche si concentrano nella zona. La fuga ha destato preoccupazione tra le forze di sicurezza e

Un detenuto di 23 anni è evaso domenica pomeriggio dalla carcere di Lodi. Il giovane, italiano, residente con la famiglia a Sant'Angelo Lodigiano, stava scontando pene definitive per reati contro il patrimonio decise dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Lo stesso tribunale, lo scorso 12 dicembre, gli aveva revocato tutti i benefici legati all'espiazione della condanna dopo la violazione di alcune prescrizioni, stabilendo il trasferimento in cella a Lodi. Prima dell' arresto, il 23enne era riuscito a sottrarsi per cinque giorni all'esecuzione del provvedimento: era stato poi individuato all'interno di un supermercato con circa 20mila euro in contanti.

