Evaso dal carcere di Lodi | secondo giorno di ricerche Il 23enne ha precedenti per lesioni personali rapina e furto

La fuga dal carcere di Lodi continua a tenere impegnate le forze dell’ordine. Dopo oltre 24 ore, gli agenti stanno ancora cercando il giovane di 23 anni, evaso ieri mattina. Ha precedenti per lesioni personali, rapina e furto e potrebbe aver preso strade sconosciute. Le ricerche si concentrano in diverse zone della città, ma finora senza esito. La polizia ha intensificato i controlli e sta cercando di ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo.

Lodi, 2 febbraio 2026 – È partito il secondo giorno di ricerche ed è pronto l'identikit dell'uomo evaso ieri 1 febbraio dal carcere di Lodi. Si tratta di un cittadino italiano nato nel 2002, dunque 23enne, sul quale emergono ora ulteriori elementi relativi al suo profilo giudiziario. Il giovane risulta infatti gravato da precedenti per lesioni personali, lesioni personali in occasione di manifestazioni sportive, rapina e furto. Quarantuno anni nella Polizia. Il vice questore di Lodi Angelo Sais è in pensione: "Il momento più duro? Col Covid" Al momento, spiegano fonti investigative, non vi sono novità sostanziali sulle modalità dell'evasione, rispetto a quanto già noto nelle prime ore successive alla fuga.

