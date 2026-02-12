Lodi la banda che faceva esplodere i bancomat Un quarto arrestato | bloccato dopo l’atterraggio a Malpensa

La polizia ha arrestato un quarto uomo collegato alle esplosioni di bancomat a Lodi. Dopo averlo intercettato all’aeroporto di Malpensa, gli agenti lo hanno fermato subito dopo il suo volo dalla Germania. Ora, gli investigatori continuano a seguire le tracce di questa banda che ha seminato il panico nella zona.

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 12 febbraio 2026 – Esplosioni ai bancomat, preso il quarto uomo: arrestato a Malpensa dopo un volo dalla Germania. Prosegue l'operazione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Lodi: smantellata una banda con base a Sant'Angelo Lodigiano, accusata di essere responsabile di una lunga scia di assalti con l'esplosivo, avvenuti tra Lodigiano e Pavese. I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lodi hanno eseguito, nelle scorse ore, la quarta ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pm Aurora Stasi.

