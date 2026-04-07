L’Olimpia Milano partirà domani alla volta di Valencia per affrontare la partita di Eurolega contro la squadra spagnola. La sfida è in programma alle 20 e rappresenta uno degli ultimi impegni della fase di regular season per i milanesi. La formazione italiana cerca di migliorare la propria posizione in classifica in vista dei play-in, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta.

L’EA7 Emporio Armani Milano volerà a Valencia domani per affrontare il terzultimo impegno di Eurolega, con palla a due fissata per le 20.30. La squadra guidata da Peppe Poeta si trova in una posizione complicata per l’accesso ai play-in, nonostante sia matematicamente ancora in gioco. Il percorso verso la post-season richiede un percorso quasi perfetto. L’Olimpia ha attualmente nel suo bagaglio 17 vittorie, ma per rientrare nella zona play-in deve colmare un distacco di due successi rispetto alle avversarie più vicine. La situazione in classifica vede Monaco e Stella Rossa Belgrado a quota 19 successi, mentre Barcellona e Panathinakos ne hanno collezionati 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurolega: Olimpia Milano a Valencia, missione impossibile per i play-in

LIVE Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultime speranze per credere nel play-inLa situazione in classifica parla chiarissimo per Milano, che non può davvero praticamente più perdere.

Basket: Milano, brivido e vittoria! L’Olimpia si salva contro l’ASVEL, rilancia la corsa play-in di EurolegaVittoria fondamentale, seppur soffertissima, per l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega.

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Eurolega, Olimpia a Valencia per un 'miracolo' contro chi cerca i playoffMilano è a quota 17 vittorie, mentre la zona play-in è distante due successi: Monaco e Stella Rossa Belgrado sono a 19, Barcellona e Panathinaikos a 20. Maccabi Tel Aviv e Dubai, con 18 vittorie, si ... it.blastingnews.com

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Poeta: “A sprazzi molto bene, troveremo consistenza e difesa” Dichiarazioni complete tinyurl.com/wpnvr3j6 #ForzaOlimpia x.com