Nella giornata di domenica, l’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria nel campionato contro Reggio Emilia, dopo aver subito alcune sconfitte precedenti. Nel frattempo, nel contesto della Eurolega, la squadra si prepara a incontrare Valencia e Thompson, con l’obiettivo di rafforzare il roster. La vittoria di Pasqua rappresenta un segnale positivo per il club, che punta a migliorare la propria posizione in vista delle prossime competizioni europee.

È stata una Pasqua vincente per l’Olimpia Milano che nella sua gara di campionato giocata domenica scorsa ha ritrovato il successo in campionato con Reggio Emilia. Ora ci proverà di nuovo in Eurolega dove si trova di fronte all’ultima “doppietta“ del suo estenuante calendario, arrivato ad un passo dalla conclusione. La gara di questa sera contro Valencia, infatti, sarà la terz’ultima di una regular season ancora infausta, visto che la stagione continentale dei biancorossi si fermerà a breve. Alle 20.30, nella splendida Roig Arena, il più bel palazzetto d’Europa inaugurato nel settembre 2025, l’Olimpia sarà ospite per la prima volta e lo farà di fronte ad una delle più belle sorprese della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega. Milano sfida Valencia e Thompson. L’azzurro è un obiettivo di mercato

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OLIMPIA SU JAYLEN HOARD Da Israele rivelata la cifra per l'uscita dal contratto con il Maccabi Tel Aviv. Il francese alla seconda stagione in EuroLega viaggia a 12 punti e 7 rimbalzi di media. I dettagli: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia - facebook.com facebook

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