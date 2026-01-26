Guido Rodriguez Valencia ufficiale il trasferimento dell’ex obiettivo di mercato della Juve in Spagna I dettagli

Guido Rodriguez Valencia è stato ufficialmente trasferito in Spagna, confermando il suo passaggio dal club italiano. L'ex obiettivo di mercato della Juventus si unisce ora a una nuova squadra, segnando un importante cambio di settore. La notizia completa e i dettagli sul trasferimento sono disponibili su JuventusNews24.

dell'operazione. Il Valencia batte un colpo di assoluto spessore, regalando ai propri tifosi un innesto capace di cambiare volto alla squadra. Con un comunicato ufficiale diramato nelle ultime ore, la società spagnola ha annunciato di aver raggiunto un accordo totale con il West Ham United per il trasferimento a titolo definitivo di Guido Rodríguez, seguito a gennaio anche dalla Juventus. L'operazione riporta nella LALIGA EA SPORTS un giocatore di comprovata affidabilità, che conosce perfettamente il campionato iberico e che arriva al "Mestalla" con l'obiettivo di diventare il faro del centrocampo per la seconda parte di stagione.

