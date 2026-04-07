Negli ultimi giorni, Ethereum si è mantenuto sopra i 2.000 dollari, un livello che ha visto un aumento grazie alla forte attività nel mercato dei futures. L'incremento dei contratti a termine ha contribuito a sostenere il prezzo, portando a un rialzo che ha attirato l'attenzione degli operatori del settore. La situazione ha alimentato discussioni sulla possibilità che questa crescita possa portare a una bolla speculativa.

Ethereum mantiene la sua posizione sopra i 2.000 dollari, un valore sostenuto in modo determinante dall’intensa attività registrata nel mercato dei futures. Mentre gli scambi spot subiscono un rallentamento, i derivati accelerano, alterando profondamente l’equilibrio della principale altcoin. Il fenomeno è guidato da una marcata divergenza tra l’acquisto diretto dell’asset e le operazioni a leva. I volumi dei contratti futures stanno crescendo a ritmi estremamente elevati, superando di gran lunga quelli del mercato spot e spostando il baricentro delle dinamiche di prezzo verso una dimensione più speculativa. L’egemonia della speculazione sui volumi di scambio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ethereum: il boom dei futures spinge i prezzi, rischia la bolla?

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