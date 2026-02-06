La città di Milano ha registrato un calo nei pernottamenti, senza il solito afflusso di visitatori. La famosa bolla turistica si è sgonfiata, e i numeri lo confermano. La cerimonia d’inaugurazione, che molti aspettavano come un grande evento, si è rivelata meno affollata del previsto, anche se lo spettacolo ha comunque attirato l’attenzione. I dati ufficiali mostrano una realtà diversa da quella delle grandi aspettative degli ultimi tempi.

Solo stelline (e fumo) negli occhi e portafogli che piangono. La grande bolla ha fatto pouf. Le stelline pirotecniche sono quelle della cerimonia d’inaugurazione che si annuncia splendida affidata alla regia collaudata di Marco Balich e Lida Castelli. Il presidente Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e capo della Fondazione Milano-Cortina che ci ha messo la faccia e la competenza, ha miliardi di pensieri e non può certo fare la conta dei letti vuoti degli alberghi e dei bnb. Mia figlia ne gestisce uno in zona MoscovaGaribaldi e ha visto le quotazioni sprofondare ai dimimi storici del fuori stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Niente boom di presenze a Milano, almeno stando ai dati dei pernottamenti: la bolla ha fatto pouf

