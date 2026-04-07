Estovest il concerto dell' ensemble Crossroads per ' Intersezioni'

Il festival InterSezioni, dedicato alla musica contemporanea, si svolge a Catania e questa settimana si sposta al Museo Diocesano. Giovedì 9 aprile alle ore 20, l’ensemble Crossroads terrà il concerto intitolato

InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea si sposta per una sera al Museo Diocesano di Catania che giovedì 9 aprile alle ore 20.30 ospita il concerto EstOvest di cui sarà protagonista l'ensemble Crossroads, progetto artistico nato nell'ultimo anno e composto da giovani musicisti del Conservatorio “Bellini” di Catania accomunati dall'esigenza di restituire alla musica contemporanea il suo carattere di scoperta, rischio e necessità espressiva. La formazione, già atipica, non comparirà mai tutta insieme nel corso del concerto. L'architettura del programma infatti propone tutte le varie combinazioni possibili tra gli strumenti, divisi in trio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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