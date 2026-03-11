Crossroads | il quartetto di Eleonora Strino in concerto con Matilde

Martedì 17 marzo l'Auditorium Corelli di Fusignano ospiterà un concerto del quartetto di Eleonora Strino, una chitarrista che si esibirà con Giulio Corini al contrabbasso, Claudio Vignali al pianoforte e Zeno De Rossi alla batteria. L’evento fa parte della rassegna musicale Crossroads, un festival itinerante che prosegue nelle diverse serate in questa località.

Continuano le serate del festival itinerante Crossroads a Fusignano. Martedì 17 marzo l’Auditorium Corelli ospita il concerto della chitarrista Eleonora Strino, in quartetto con Giulio Corini al contrabbasso, Claudio Vignali al pianoforte e Zeno De Rossi alla batteria. Il programma della serata si intitola “Matilde”. Il più recente album della Strino porta infatti il nome di “Matilde” (Cam Jazz, 2025), ed è ispirato a un quadro realizzato da suo padre: uno spunto per spingersi in territori poco esplorati e caratterizzati da una sensuale spanish tinge. Informazioni e prenotazioni: Jazz Network, 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), [email protected]. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

