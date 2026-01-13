Sicilia 13,5 milioni per sostenere le imprese del commercio tra innovazione e competitività

La regione Sicilia ha approvato un decreto che mette a disposizione 13,5 milioni di euro per sostenere le imprese del settore commerciale. La misura, approvata dalla giunta regionale e proposta dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, mira a favorire l’innovazione e la competitività delle micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie regionali di sviluppo economico.

La giunta regionale siciliana ha approvato la bozza di decreto dell'assessore all'Economia, Alessandro Dagnino, che mette a disposizione 13,5 milioni di euro per sostenere micro, piccole e medie imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio. L'iniziativa vuole supportare le attività messe.

