Vacanze scolastiche e turismo l’idea di Santanchè | Non solo d’estate non aiuta il turismo

La ministra del Turismo Daniela Santanchè propone di rivedere il calendario scolastico per favorire la destagionalizzazione del turismo in Italia. L’obiettivo è estendere l’attrattività del paese oltre i mesi estivi, distribuendo più equamente i flussi turistici durante tutto l’anno. Questa strategia mira a ridurre le criticità legate ai picchi stagionali e a valorizzare il patrimonio italiano in ogni stagione.

Cambiare il calendario scolastico come leva per la destagionalizzazione del turismo. È l’ipotesi lanciata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè al Forum internazionale del turismo di Milano, dove ha delineato una strategia per rendere l’Italia una destinazione fruibile 365 giorni l’anno, riducendo i picchi stagionali che oggi concentrano flussi e criticità in pochi periodi. Un’idea che, come la stessa ministra ha ammesso, è destinata a dividere. Nel suo intervento, Santanchè ha indicato la necessità di superare l’attuale assetto delle vacanze scolastiche, considerate un limite strutturale per il turismo interno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

