Esposizione personale di Ajd Rassell Gallo | Dimensioni parallele unite - La triade antologica

La mostra "Dimensioni Parallele Unite" di Ajd Rassell Gallo, ospitata presso la prestigiosa QueenArtStudio Gallery di Padova dal 18 Aprile al 15 Maggio 2026, rappresenta il culmine di un percorso artistico e concettuale straordinario. Questa rassegna antologica si configura come la fase finale e più significativa di una triade di eventi espositivi di risonanza internazionale, che hanno toccato le sedi autorevoli del Vaticano e di Parigi. L'esposizione non è una semplice vetrina di opere, ma un'immersione profonda nell'avanguardia visiva e dottrinale che ha plasmato la produzione dell'artista. Attraverso un dialogo intimo... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Esposizione personale “Segnali di bellezza”: la pittura di Mario GuarinoApertura della personale dell’artista Mario Guarino,“Segnali di Bellezza”, tra temi cortesi, natura e incanto coro femminile futura.

Alla Fondazione dei Monti Uniti di foggia la mostra antologica di Jim PiccoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dal 7 marzo al 4 aprile la Fondazione dei Monti Uniti ospiterà ’Diary of...