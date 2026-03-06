Alla Fondazione dei Monti Uniti di foggia la mostra antologica di Jim Picco

Alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia si inaugura una mostra antologica dedicata all’artista canadese Jim Picco, intitolata “Diary of an Agitated Artist. Anthology 19752025”. L’esposizione, aperta dal 7 marzo al 4 aprile, raccoglie circa cinquanta opere realizzate in cinque decenni di attività artistica. La mostra è curata da Antonio Scotellaro ed è visitabile durante tutto il mese di marzo e fino ai primi giorni di aprile.

