Oggi ESPN debutta su Disney+ in 53 Paesi e Territori in Europa e nell’area Asia-Pacifico, tra cui l’Italia. La piattaforma integra i contenuti sportivi di ESPN, ampliando l’offerta per gli utenti di queste regioni. La presenza di ESPN su Disney+ rappresenta una novità per il servizio di streaming, che include ora anche programmi sportivi di questa emittente. L’arrivo si inserisce in una strategia di espansione internazionale del servizio.

Grazie a questa espansione, ESPN raggiunge ora gli appassionati attraverso Disney+ in circa 100 mercati in tutto il mondo. In Europa, questa espansione va ad arricchire un catalogo, in continua crescita, di contenuti sportivi di livello mondiale su Disney+. In alcuni mercati dell’Asia-Pacifico, tra cui Giappone, Corea, Singapore, Taiwan e Hong Kong, in questa fase iniziale sarà disponibile su Disney+ una selezione curata di programmi sportivi ESPN in lingua inglese. Tutti gli abbonati a Disney+ sia in Europa che in alcuni mercati dell’area Asia-Pacifico potranno accedere a contenuti sportivi esclusivi, tra cui eventi sportivi in diretta, show in studio, film e altro ancora, oltre a intrattenimento generale e programmi per bambini e famiglie, il tutto all’interno di un’unica app. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - ESPN debutta oggi su Disney+ in 53 Paesi e Territori in Europa, tra cui l’Italia, e nell’area Asia-Pacifico

Disney+ trasmetterà in diretta la March Madness in tutta Europa come parte dell’accordo globale di ESPNDal 17 marzo al 7 aprile 2026, gli abbonati a Disney+ potranno godersi tutte le 134 partite del torneo NCAA in diretta come parte del loro...

Lavori nell’area ex Camuzzi, le modifiche alla viabilità tra via Rigolli e corso EuropaGiovedì 19 e venerdì 20 febbraio: l’attività di cantiere sarà svolta nella fascia oraria tra le 7.