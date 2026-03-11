Disney+ trasmetterà in diretta la March Madness in tutta Europa come parte dell’accordo globale di ESPN

Disney+ trasmetterà in diretta la March Madness in tutta Europa, secondo l’annuncio dell’azienda. La piattaforma, parte del gruppo Disney, offrirà le partite del torneo di pallacanestro maschile e femminile, che si svolge ogni anno negli Stati Uniti. L’accordo con ESPN permette di portare l’evento sportivo anche ai clienti europei, senza bisogno di altri abbonamenti.

Dal 17 marzo al 7 aprile 2026, gli abbonati a Disney+ potranno godersi tutte le 134 partite del torneo NCAA in diretta come parte del loro abbonamento al servizio streaming. Con questa aggiunta, i fan di tutta Europa e del Sudafrica* potranno godersi ancora di più i migliori programmi sportivi statunitensi di ESPN su Disney+. March Madness è un evento annuale di grande rilievo nel basket universitario statunitense, che prevede tornei a eliminazione diretta con 68 squadre, sia per il campionato maschile che per quello femminile. L’evento regala suspense dai turni iniziali fino alle attesissime Final Four, con le squadre annunciate nella Selection Sunday, che si terrà il 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

