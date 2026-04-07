Da quest'anno, gli utenti italiani di Disney+ possono accedere anche ai contenuti sportivi grazie all’aggiunta di ESPN al servizio di streaming. La piattaforma offre ora partite in diretta, eventi NBA e show esclusivi dedicati allo sport, ampliando così l’offerta disponibile. Questa novità segna un passo importante nella diffusione dello streaming per i contenuti sportivi, che fino a poco tempo fa erano principalmente trasmessi tramite canali televisivi tradizionali.

Lo streaming ha già trasformato il modo in cui si guardano serie e film. Ora sta facendo lo stesso con lo sport. E il segnale è chiaro: ESPN debutta su Disney+ anche in Italia, insieme ad altri 53 Paesi tra Europa e area Asia-Pacifico. Non è un semplice aggiornamento di catalogo, ma un cambio di passo. Perché l’ingresso di ESPN — il brand sportivo più riconoscibile al mondo — dentro Disney+ segna l’inizio di una nuova fase: quella in cui intrattenimento e sport live convivono nella stessa piattaforma, senza più confini netti. Con questa espansione, ESPN arriva attraverso Disney+ in circa 100 mercati globali, rafforzando una strategia che punta a rendere lo sport una componente centrale dello streaming. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - ESPN arriva su Disney+: sport live, NBA e show esclusivi anche in Italia

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