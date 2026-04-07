Da oggi, ESPN è disponibile in 53 paesi tramite Disney+, Italia inclusa. La piattaforma integra eventi sportivi in diretta, show e documentari sportivi, offrendo un catalogo più ricco di contenuti sportivi in un’unica app. Gli utenti potranno guardare partite in tempo reale e accedere a nuovi programmi dedicati allo sport, ampliando le possibilità di intrattenimento sulla stessa piattaforma di streaming.

ESPN sbarca su Disney+ anche in Italia. La piattaforma di streaming si arricchisce con eventi sportivi in diretta, nuovi show e documentari. Rafforzando il proprio impegno nei confronti degli appassionati di sport, ESPN e Disney+ hanno annunciato oggi l’arrivo di ESPN su Disney+ in Europa e in alcuni mercati dell' Asia-Pacifico, rendendo l'offerta disponibile in 53 Paesi e Territori, inclusa l'Italia. Grazie a questa espansione, ESPN raggiunge ora gli appassionati attraverso Disney+ in circa 100 mercati in tutto il mondo. In Europa, questa espansione va ad arricchire un catalogo, in continua crescita, di contenuti sportivi di livello mondiale su Disney+. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - ESPN arriva su Disney+ in 53 paesi. Italia compresa!

ESPN debutta oggi su Disney+ in 53 Paesi e Territori in Europa, tra cui l’Italia, e nell’area Asia-PacificoRafforzando il proprio impegno nei confronti degli appassionati di sport, ESPN e Disney+ hanno annunciato oggi l’arrivo di ESPN su Disney+ in Europa...

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