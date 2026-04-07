Disney+ annuncia l’integrazione di contenuti ESPN nella sua piattaforma in Italia, portando lo sport direttamente nel catalogo del servizio di streaming. L’operazione coinvolge circa 100 mercati a livello globale, con l’obiettivo di offrire una nuova gamma di eventi e programmi sportivi agli utenti. La novità rappresenta un trasferimento di contenuti sportivi dall’app di ESPN alla piattaforma di Disney+.

Il panorama dello streaming sportivo sta per cambiare radicalmente. Grazie a una nuova ed imponente espansione globale, i contenuti ESPN saranno integrati direttamente nell’interfaccia di Disney+, rendendo l’offerta disponibile in circa 100 mercati nel mondo. In Italia, questo significa che gli abbonati potranno accedere a una selezione curata di programmi e, soprattutto, a grandi eventi in diretta senza dover cambiare applicazione. Come dichiarato da Alisa Bowen, President di Disney+, l’obiettivo è consolidare il successo della piattaforma offrendo un portfolio di diritti sportivi locali e internazionali sempre più ampio. Il piatto forte dell’offerta arriverà a partire dalla stagione 2026-27, quando Disney+ trasmetterà negli schermi europei le emozioni della NBA (National Basketball Association) e della NHL (National Hockey League). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Disney+ diventa la casa dello sport: ufficiale l’integrazione di ESPN in Italia

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