Mercosur così i paesi Ue Italia compresa puntano all’applicazione immediata

L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur è stato approvato dal Consiglio, che ha anche deciso la sua applicazione provvisoria. Questa decisione permette di avviare subito alcune misure, favorendo un avvicinamento tra le parti e facilitando i futuri sviluppi dell’intesa. La messa in atto immediata rappresenta un passo importante nel rapporto commerciale tra Europa e Mercosur, con possibili implicazioni economiche e strategiche per i paesi coinvolti.

«In merito al Mercosur, quello che possiamo dire è che quando il Consiglio ha approvato la firma dell'accordo con il Mercosur, ha approvato contemporaneamente anche la sua applicazione provvisoria». Lo hanno sottolineato fonti Ue all'indomani del rinvio alla Corte di Giustizia europea dell'accordo commerciale votato ieri dall'Europarlamento. Secondo quindi quanto si apprende in ambienti comunitari la linea è quella di andare avanti con l'implementazione dell'accordo forti della firma con i paesi Mercosur avvenuta appena qualche giorni fa ad Assuncion, in Paraguay e in attesa della pronuncia dei magistrati comunitari chiamati ad esprimersi sulla compatibilità formale dell'accordo con le norme Ue.

