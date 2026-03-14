Guerra Usa-Iran gli obiettivi colpiti sull' isola di Kharg Il giallo della super petroliera ormeggiata

Negli ultimi giorni, sono stati colpiti obiettivi sull’isola di Kharg, un punto chiave per le esportazioni di petrolio iraniano. L’isola, lunga circa otto chilometri, si trova a 24 miglia dalla costa e fino a poco tempo fa era rimasta immune agli attacchi. Nel frattempo, si è verificato un episodio riguardante una super petroliera ormeggiata, il cui stato rimane ancora poco chiaro.

Per due settimane, l'isola di Kharg è stata intoccabile. Il cuore delle esportazioni del petrolio iraniano, un tratto lungo solo otto chilometri di corallo e cemento situato a 24. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Usa-Iran, gli obiettivi colpiti sull'isola di Kharg. Il giallo della super petroliera ormeggiata Articoli correlati Leggi anche: Iran, raid sull’isola di Kharg: colpiti oltre 90 obiettivi militari Medio Oriente, Trump annuncia raid Usa sull’isola iraniana di Kharg: “Distrutti tutti gli obiettivi militari”Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le forze armate americane hanno condotto un massiccio attacco aereo contro obiettivi... Contenuti utili per approfondire Guerra Usa Iran gli obiettivi colpiti... Temi più discussi: Guerra Usa-Iran, la diretta | Emirati Arabi sotto attacco; Depositi, ospedali, scuole: i raid Usa per costringere l’Iran alla resa; La guerra invisibile: come il conflitto tra Usa, Israele e Iran minaccia infrastrutture critiche nel cyber spazio; Sette giorni di guerra: i costi per gli Usa, gli armamenti rimasti all’Iran. La guerra in Iran, Donald e la frenata del Pil UsaGli americani hanno la pessima abitudine di esprimere la dinamica trimestrale del Pil a tassi annualizzati. Sicché, quando vengono diffuse le loro statistiche di ... ilmessaggero.it Guerra in Iran, gli USA hanno attaccato l'isola di Kharg, da cui passa il 90% del petrolio iranianoGli Usa hanno attaccato l'isola di Kharg in Iran, terminal fondamentale per il 90% del petrolio iraniano, danneggiando però solo strutture militari ... virgilio.it Il "Nostradamus cinese" e la profezia sulla guerra USA-Iran ...Continua - facebook.com facebook La rassegna geopolitica della settimana Guerra Usa-Iran, chiusura dello Stretto di Hormuz, Ucraina, Togo-Russia. Di @FedericoPetroni , @mirkomussetti , Lorenzo Noto e Domenico Galliani. x.com