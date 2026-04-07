Esplosioni a Teheran | danneggiata la sinagoga

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, diverse esplosioni sono state avvertite nel centro e nelle aree periferiche di Teheran. Secondo fonti ufficiali, una sinagoga ha subito danni a causa di uno degli incidenti. Non sono ancora state fornite dettagli sulle cause o eventuali vittime. La polizia ha avviato indagini per accertare la natura degli eventi e le circostanze in cui si sono verificati.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Esplosioni sono state sentite nella notte tra il 6 e il 7 aprile a Teheran, anche nelle zone periferiche. L'agenzia di stampa Mehr riferisce che la sinagoga stata danneggiata da un proiettile israelo-americano. In un post su Telegram, l'agenzia Mehr ha pubblicato anche un video di 12 secondi che mostra soccorritori e cumuli di macerie, riferisce Al Jazeera. BREAKING: Iranian media says that a US-Israeli projectile has struck a synagogue in central Tehran.?? LIVE updates: https:t.coZ7OGjQiyVw pic.twitter.comWRDFtvtdgo Scade oggi, alle 20 orario americana, l'ultimatum lanciato dal presidente Donald Trump all'Iran. 🔗 Leggi su Today.it Iran, missili balistici di Teheran su Israele. Forti esplosioni a TeheranLe Forze di Difesa Israeliane affermano che l’Iran ha lanciato un nuovo attacco missilistico, e le sirene d’allarme risuonano in ampie zone del nord... Leggi anche: Israele attacca l’Iran, esplosioni a Teheran – La diretta Temi più discussi: Iran, violente esplosioni a Teheran, Isfahan e Zanjan; I Pasdaran rivendicano: 'Colpiti i nascondigli di 500 americani'; Iran, ospedale psichiatrico gravemente danneggiato dalle schegge di un missile; Nave legata a Israele in fiamme nello stretto di Hormuz. Proiettile sfiora centrale nucleare, morta una guardia. Iran, ospedale psichiatrico gravemente danneggiato dalle schegge di un missile(LaPresse) Un ospedale psichiatrico a Teheran è stato danneggiato dalle schegge di un’esplosione avvenuta durante i recenti attacchi nella zona. stream24.ilsole24ore.com Violente esplosioni in Iran, Teheran risponde lanciando missili verso IsraeleESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Continuano per il 35esimo giorno consecutivo le operazioni militari statunitensi e israeliane contro l’Iran. Nella notte tra giovedì e v ... ticinonotizie.it Molti cittadini a seguito delle due esplosioni si sono affacciati alle finestre o sono scesi in strada - facebook.com facebook +++ #Beirut 3 esplosioni in città +++ Abbiamo ascoltato le tre deflagrazioni che hanno scosso la capitale libanese. È stata colpita una zona tra l’aeroporto e il centro città. Si temono nuovi lanci. Gli ordigni provenivano dal mare. @nelloscavo inviato a #Beirut @ x.com