Israele ha condotto un attacco in Iran, con almeno tre esplosioni registrate a Teheran, secondo quanto riferito da Al Jazeera. L’incidente ha coinvolto diverse zone della capitale iraniana, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui responsabili. La notizia è stata riportata dai media senza conferme ufficiali da parte delle autorità coinvolte.

Israele ha lanciato un attacco sull’Iran. Secondo quanto riporta Al Jazeera almeno tre esplosioni sono state registrate su Teheran. Il ministro della difesa dello Stato ebraico Israel Katz ha dichiarato lo Stato di emergenza in tutto il Paese. Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran “per rimuovere le minacce allo Stato di Israele”. Lo ha reso noto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. Almeno tre esplosioni, secondo quanto riporta la tv Aljazeera sono state registrate sulla capitale iraniana. La tv mostra le immagini di alte colonne di fumo su Teheran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele attacca l’Iran, esplosioni a Teheran – La diretta

Torna la guerra Israele-Iran: esplosioni a Teheran, colpiti i PasdaranCi si aspettava l’attacco Usa ma è stata Israele a rompere gli indugi colpendo l’Iran nel pieno delle negoziazioni tra Washington e Teheran sul...

Israele: "Attacco Usa all'Iran in pochi giorni". E Teheran attacca: "Pasdaran terroristi? Le conseguenze ricadranno sull'Ue"Anche il Regno Unito è pronto a seguire l'Europa sulla messa al bando dei Guardiani della Rivoluzione.

Manifestazioni in Iran, Trump: Pronti a intervenire

Contenuti e approfondimenti su Israele attacca.

Temi più discussi: Iran, dubbi Usa e pressing su Trump: perché l'attacco è un rischio per Washington; ISRAELE – Netanyahu: Se Iran attacca, risposta che non può nemmeno immaginare - Moked; Israele ha attaccato l’Iran; Israele bombarda l’Iran.

Israele: attacco preventivo all'Iran. Colonne di fumo a TeheranLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese ... rainews.it

Israele bombarda l’Iran, iniziato l’attacco: sentite esplosioni a Teheran. Le notizie in direttaLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese ... lastampa.it

MEDIA: ISRAELE IN STATO DI MASSIMA ALLERTA PER POSSIBILE ATTACCO USA ALLì'IRAN Israele è in stato di massima allerta per un possibile attacco degli Stati Uniti all'Iran. Lo riferisce l'emittente israeliana Canale 12. Secondo la tv, Israele ritiene che - facebook.com facebook