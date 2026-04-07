Esplode la primavera a Flambruzzo con Gaia Terra e le Fornaci del Zarnic

A Flambruzzo di Rivignano Teor si dà il via alla primavera con un evento dedicato alla natura. La manifestazione, intitolata Gaia Terra e le Fornaci del Zarnic, invita i partecipanti a esplorare i sentieri lungo il fiume Stella. Durante l’iniziativa, vengono mostrati i diversi tipi di erbe spontanee, fiori, radici, semi e bacche presenti nel territorio. La giornata punta a valorizzare gli ambienti naturali locali e le loro peculiarità.

L'Eco Villaggio e Comunità internazionale, Gaia Terra, dà appuntamento a Flambruzzo per le giornate di venerdì e sabato prossimi, per partecipare a due speciali iniziative primaverili. Venerdì 10, verrà organizzata una passeggiata alla ricerca di erbe spontanee e aromatiche e fiori commestibili. Al pomeriggio, ci sarà un laboratorio di fermentazione. Verranno osservate le caratteristiche botaniche per scoprire i loro utilizzi alimentari, salutistici e tradizionali. Si imparerà a riconoscere le principali piante spontanee, le proprietà fitoterapiche, i benefici per creare la propria “farmacia naturale” e la fermentazione aerobica per ottene il kombucha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Alessandro Pozzetto a Gaia Terra con il suo concerto meditativoGaia Terra è un ecovillaggio e comunità intenzionale resiliente verso la crescita personale, la sostenibilità economica, sociale e ambientale,...

“Gaia Terra”, creativi all’appello: "Com’è il pianeta? Raccontatecelo"Il pianeta e la sua rappresentazione, al via "Gaia Terra": giovani creativi all’appello, "raccontateci la vostra visione del pianeta terra".