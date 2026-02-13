Gaia Terra, il progetto dedicato a raccogliere le immagini e le storie dei giovani creativi, ha aperto le sue porte con un appello diretto:

Il pianeta e la sua rappresentazione, al via " Gaia Terra ": giovani creativi all’appello, "raccontateci la vostra visione del pianeta terra". La "call to action" è promossa da Gate, il progetto per le politiche giovanili di Gorgonzola. È indirizzata a giovani sotto i 35 anni e si chiuderà, con scadenza per la consegna degli elaborati, il prossimo 12 marzo. L’invito a partecipare vola su tutti gli spazi comunali. "Cos’è per te il nostro pianeta? Come lo rappresenteresti? Come lo vivi, oggi? Arriva Gaia Terra, un’iniziativa che invita a raccontare la propria visione del pianeta Terra attraverso l’arte, la creatività e i linguaggi contemporanei". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Gaia Terra”, creativi all’appello: "Com’è il pianeta? Raccontatecelo"

La teoria della Terra viola torna a far parlare di sé.

