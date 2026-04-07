Escalation di violenza a Salerno Marenghi | Più controlli anche in borghese e più videosorveglianza

A Salerno si sono verificati diversi episodi di violenza nel centro storico, suscitando preoccupazione tra i cittadini. In risposta, il candidato sindaco di alcune forze politiche ha proposto di aumentare i controlli, anche in borghese, e di installare più sistemi di videosorveglianza. La questione della sicurezza urbana è stata al centro di un intervento pubblico, evidenziando l’esigenza di interventi concreti per fronteggiare la situazione.

Alla luce dei recenti episodi di cronaca che hanno interessato il centro storico di Salerno, Gherardo Maria Marenghi, candidato sindaco per Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati, richiama con forza l’attenzione sul tema della sicurezza urbana. Gli ultimi accadimenti, infatti, confermano un clima di crescente preoccupazione, soprattutto nelle aree della movida e nei principali luoghi di aggregazione cittadina, incluso il lungomare, alla mercé della microcriminalità e illegalità e sempre più abbandonato da giovani e famiglie. “Non possiamo più permetterci di sottovalutare episodi di questa gravità – dichiara Marenghi – È necessario intervenire con decisione per garantire sicurezza e serenità ai cittadini e a chi vive la città nelle ore serali”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Giovani e sicurezza, arriva la stretta: "Più controlli e videosorveglianza"Intensificato il presidio dei parchi, oltre che con gli agenti della Locale anche con l’ausilio dei volontari Ranger, e in vista una semplificazione...

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Prosegue l’escalation della guerra tra #Iran, #StatiUniti e #Israele. Donald #Trump non ha ancora accettato la proposta di tregua di 45 giorni, mentre #Teheran respinge il cessate il fuoco chiedendo una pace permanente. Nel frattempo, Israele ha lanciato u x.com